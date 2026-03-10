Haberler

Tahran'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattığı duyurulurken, şehirde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. İran Hava Savunma Sistemleri aktif hale geldi.

İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusunun Tahran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurduğu yazılı açıklamasının ardından Tahran'ın güneybatısındaki İslamşehr, doğusundaki Saad Abad ve batısındaki Şehriyar kentlerinde patlamalar sonucu dumanlar yükseldi.

Özelikle Saad Abad'da meydana gelen patlamaların ardından büyük bir ateş topu oluştu.

Kentte hala uçak sesleri duyulurken İran Hava Savunma Sistemleri'nin aktif olduğu görüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) açıklamasında "Hava savunma sistemlerimiz Tahran'da bazı seyir füzelerini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
