İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra iline havan topu ile saldırdı

İsrail ordusunun, Suriye'de Kuneytra ilinin orta kesimindeki Mantara Barajı çevresini havan toplarıyla hedef aldığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı çevresine 5 havan topu mermisi attığı aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kuneytra'da son durum

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar

Milyonların boğazının düğümlendiği anlar

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar

Milyonların boğazının düğümlendiği anlar

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya