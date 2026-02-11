Haberler

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki köylere topçu atışları düzenlediği ve bazı bölgelere doğru ilerlediği bildirildi. Suriye yönetimi, bu saldırıların uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bazı bölgelere topçu atışları düzenlediği ve eş zamanlı olarak bazı köylere doğru ilerlediği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'ya bağlı Cebata el-Haşab ve Ofaniya köylerinin çevresi ile Tel el-Ahmar bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Ofaniya ve Samdaniye köylerine doğru ilerlediği, daha sonra ise Ofaniya köyünden geri çekildiği aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu vurguluyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
