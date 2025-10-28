İsrail Ordusu Suriye'nin Kuneytra Bölgesinde İhlallere Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalındaki ihlallerine devam ettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İsrail ordusuna ait 4 tanktan oluşan bir birlik, Kuneytra kırsalında el-Hürriye, Ufaniya ve el-Ömer tepesi hattında devriye faaliyeti yürüttü.

İsrail ordusuna ait 10 araçlık diğer bir konvoy da Ayn el-Nuriyye köyüne baskın düzenledi, kısa süreliğine köy yolunda kontrol noktası kurdu.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı olarak, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.