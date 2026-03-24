İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde koyunlarını otlatan iki sivili alıkoydu. Suriye resmi haber ajansı SANA, olayın detaylarını ve İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerini aktardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra ili kırsalındaki Elrafid kasabası yakınlarında koyunlarını otlatan 2 sivili alıkoyduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal

Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler