İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında koyunlarını otlatan 2 sivili alıkoydu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra ili kırsalındaki Elrafid kasabası yakınlarında koyunlarını otlatan 2 sivili alıkoyduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenlediğini bildirmişti.