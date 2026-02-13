Haberler

İsrail askerleri Suriye'nin güneyinde düzenlediği baskınlarda bir sivili alıkoydu

Güncelleme:
İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında gerçekleştirdiği baskınlarda bir sivili alıkoyduğu bildirildi. Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri Ayn Zoyan köyünde evlerde arama yaptı ve bir kişiyi alarak bölgeden uzaklaştı. Bu durum, Şam yönetimi tarafından 1974'te imzalanan anlaşmanın ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında düzenlediği baskınlarda bir sivili alıkoyduğu belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ili kırsalındaki Ayn Zoyan köyüne baskın gerçekleştirdi.

Evlerde arama yapan İsrail askerleri bir kişiyi alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen zamanda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
