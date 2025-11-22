İsrail Ordusu Suriye'de İhlallere Devam Ediyor

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'nın Tel Ahmar yönüne doğru ilerleyerek ihlallerine devam etti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait iki tank ve iki askeri araçtan oluşan bir devriye, Doğu Tel Ahmar noktasından Batı Tel Ahmar'a doğru ilerledi ve geri çekilmeden önce İsrail bayrağını dikti.

Ayrıca haberde, "İsrail ordusuna ait 6 araçlık bir devriye Kuneytra'nın güney kırsalındaki Bir Acem, Berika ile Batı ve Doğu Zübeyde köylerine doğru ilerledi. Başka bir devriye ise Ayin ez Zivan köyüne girip Ebu Kabis'e giden yolu takip ettikten sonra bölgeden ayrıldı." denildi.

İsrail ordusu dün de Kuneytra'nın kuzeyindeki Samedaniye Um İzam ve Berika köylerine ilerlemişti.

Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.