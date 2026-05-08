Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek bir çobanı alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde düzenlediği baskında bir çobanı alıkoydu. Suriye resmi ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri bölgede kontrol noktası kurarak sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalında düzenlediği baskında bir kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 6 askeri araçtan oluşan İsrail birliği, Sayda el-Hanut köyü çevresine girerek bölgede hayvan otlatan çobanların yolunu kesti.

Çobanlardan birini gözaltına alan İsrail askerlerinin Rezaniye köyüne doğru ilerleyerek Sayda el-Colan yol ayrımında kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Askeri birliğin bir süre sonra bölgeden çekildiği aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Sertab Erener Eurovision teklifini reddetti: Orada olmak istemedim

23 yıl sonra Eurovısıon'dan teklif geldi! Bakın cevabı ne oldu