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İsrail ordusu, sınır ihlaliyle Şam'ın batısındaki terk edilmiş binayı havaya uçurdu

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Suriye devlet TV'si El-İhbariyye, İsrail ordusunun sınır ihlaliyle Şam'ın batı kırsalındaki Beyt Cin yakınlarında terk edilmiş bir binayı havaya uçurduğunu duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'de İsrail saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini söylemişti.

ŞAM (AA) – İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın batı kırsalındaki Beyt Cin kasabası yakınlarında bulunan terk edilmiş bir binayı havaya uçurdu.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, "İsrail işgal ordusu, Şam'ın batısındaki Beyt Cin bölgesinde bulunan tarım arazisinde terk edilmiş bir binayı havaya uçurdu." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail ordusunun sınır ihlali yaparak Beyt Cin kırsalına baskın düzenlediği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir."

Kaynak: AA
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