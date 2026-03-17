Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı ve bazı kişileri sorguladı. Bu baskınlar, Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi saldırılarının ardından artan gözaltı ve baskınların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek onlarca evde arama yaptı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölgeye takviye birlikler sevk eden İsrail ordusu, Filistinlilere ait çok sayıda eve girerek arama yaptı ve bazı kişileri sorguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun kamp genelinde konuşlandığı ve evlere baskınlar düzenlediği dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti