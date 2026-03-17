İsrail ordusu Batı Şeria'daki Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek onlarca evde arama yaptı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölgeye takviye birlikler sevk eden İsrail ordusu, Filistinlilere ait çok sayıda eve girerek arama yaptı ve bazı kişileri sorguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun kamp genelinde konuşlandığı ve evlere baskınlar düzenlediği dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.