İsrail ordusu: Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor

İsrail ordusu, asker sayısındaki yetersizlik nedeniyle durumun sürdürülemez hale geldiğini ve daha fazla askerin silah altına alınmasına imkan tanıyacak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, "Asker sayısında eksiklik var ve bu durum bizim için artık sürdürülemez." dedi.

Orduda 12 ila 15 bin arasında asker açığı bulunduğunu belirten Defrin, askerlikten muaf tutulan ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) konusundaki tartışmalara işaret ederek, "Daha fazla askerin orduya katılmasını sağlayacak bir yasaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İsrail'de Harediler askerlikten muaf tutulurken, dini partiler Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bu muafiyetin devam etmesini sağlayacak bir yasa için baskı yapıyor. Muhalefet ise tüm kesimlerin zorunlu askerliğe dahil edilmesini savunuyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." demişti.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyarmıştı.