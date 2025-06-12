İsrail Ordusu Nebatiye'ye Saldırı Düzenledi: 1 Ölüm

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Yukarı Nebatiye'de seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in dün Nebatiye'ye bağlı Beyt Lif beldesine gerçekleştirdiği saldırıda da 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????