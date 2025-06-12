İsrail Ordusu Nebatiye'ye Saldırı Düzenledi: 1 Ölüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 1 kişiyi öldürdü. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Yukarı Nebatiye'de seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in dün Nebatiye'ye bağlı Beyt Lif beldesine gerçekleştirdiği saldırıda da 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal

Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış: Saldırı olasılığı güçlü ihtimal
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Göztepe'den 4 oyuncuya veda

Süper Lig ekibi 4 oyuncusuyla yollarını peş peşe açıkladı
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi

Tacize uğrayıp darbedilmişti! Kararı duyunca fenalık geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.