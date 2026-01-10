Haberler

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda iki Filistinli yaşamını yitirdi. Olaylar sırasında çok sayıda kişi de yaralandı.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Filistinli Muhammed Halid Muhammed el-Kahveci, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Beni Suheyla bölgesinde İsrail insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait İHA'nın Kahveci'nin bulunduğu bölgeye bomba attığını ve bunun sonucunda Kahveci'nin öldüğünü dile getirdi.

Filistinli Ala Mahmud el-Harrazin'in de (26) Gazze şehrinin doğusunda İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğusunda gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

