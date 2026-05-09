İsrail ordusu, Hizbullah'ın İHA saldırısında biri ağır 3 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın saldırısında biri ağır 3 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, İHA saldırısında biri ağır olmak üzere 3 yedek askerin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı yedek askerlerden birinin subay rütbesinde olduğu aktarıldı.

Hizbullah'ın gün içinde düzenlediği İHA saldırısında İsrail ordusuna ait insansız askeri iş makinasının hasar aldığı ancak askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri birliklere fırlatılan birkaç roketin ise hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini de ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.