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Lübnan'da Patlama: 2 İsrail Askeri Öldü, 4 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde patlayıcının infilak etmesi sebebiyle 2 askerinin öldüğünü, 4’ünün yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde patlayıcının infilak etmesi sebebiyle 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, yedek subay olan askerlerin dün Lübnan'ın güneyinde bulunan Mecdel Zun kasabasındaki yapıya girdikleri sırada patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamada 55. Paraşüt Tugayı'nda görevli Binbaşı Harel Birenstock (34) ile Başçavuş Tamir Vaknin'in (33) öldüğü kaydedildi.

Olayda ayrıca 4 askerin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

İsrail ordusu, patlamanın ardından Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Sahadaki bu gelişmeler, Lübnan ile İsrail arasında İtalya'nın başkenti Roma'da ABD arabuluculuğunda yürütülen ve perşembe gününe kadar sürmesi planlanan dolaylı müzakerelerin ikinci gün oturumlarının tamamlandığı döneme denk geldi.

Söz konusu müzakereler, İsrail ihlallerinin devam etmesine rağmen Beyrut ve Tel Aviv'in 26 Haziran'da imzaladığı "çerçeve mutabakatı" kapsamında yürütülüyor.

Anlaşma, Lübnan ordusunun konuşlandırılması ve silahlı grupların silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli çekilmesini öngörüyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da sürdürdüğü askeri operasyonlarda, Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 250 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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