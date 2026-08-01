İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la çıkan çatışmada 1 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen yıkım ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çıkan çatışmada bir askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında gece saatlerinde çatışma çıktığı bildirildi.

Hizbullah ile İsrail birlikleri arasındaki çatışmanın Nebatiye vilayetine bağlı Ali Tahir Tepesi'nde yaşandığı aktarılan açıklamada, yaralanan 1 İsrail askerinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA