Üye Girişi
Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Marjayoun ve Bint Cebil ilçelerindeki kasabalara hava saldırısı düzenledi. Saldırılar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Marjayoun ve Bint Cebil ilçelerinde bazı kasabaları hedef aldı.

Marjayoun beldesinde çeşitli kasabalara eş zamanlı 5 saldırı düzenleyen İsrail, Bint Cebil ilçesinin Ayta eş-Şaab beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi.

Haberde, bombardımanda Rab Selasin beldesinde bir evin hedef alındığı belirtilirken, saldırılarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

11 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izle! (2024) Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full nereden izlenir? 11 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 11 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik hangi takımlı? Onaylı Randevu Sistemi ne zaman başlıyor? Yeni hastane randevu sistemi başladı mı? Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Güneş'te patlama mı oldu? ABD'de jeomanyetik fırtına çıktı Mbappe PSG'den ayrıldı mı? Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu 13 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 13 Mayıs burç yorumları Burhan Kuzu kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi!
Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title