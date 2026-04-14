Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir tabur komutanının ağır yaralandığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında 52. Tabur Komutanının ağır yaralandığını açıkladı. 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlenen saldırılarda 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, işgalini genişletmek için hava ve kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir tabur komutanının ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde "operasyonel faaliyet" sırasında 52. Tabur Komutanının ağır yaralandığı ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarbay rütbesindeki subayın ağır yaralanmasına neden olan koşulların araştırıldığı belirtildi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli! Listede Türkiye'den de bir isim var
Kolombiya’da Escobar’ın hipopotamları için av kararı alındı

Uyuşturucu baronunun arkasında bıraktığı sürü ülkeyi birbirine kattı
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Ve Icardi için yolun sonu!

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli! Listede Türkiye'den de bir isim var
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı

Savaşın ateşini yeniden harlayacak saldırı! Burnumuzun dibini vurdular