İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı. İsrail Savunma Bakanı, köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.

Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

