İsrail, Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları Düzenledi

KUDÜS/BEYRUT, 6 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusu "ateşkes mutabakatlarının sürekli ihlal edildiğini" öne sürerek pazartesi günü Lübnan'daki Hizbullah ve Hamas hedeflerine saldırı düzenledi.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Anan ve Kfer Hatta ile ülkenin doğu sınırına yakın El-Manara ve Ayn el-Tinah dahil olmak üzere dört köydeki binaların hedef alınacağı belirtilmişti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, söz konusu dört bölgede hava saldırıları yapıldığını doğrulayarak, dört evin yıkıldığını ve yakınlardaki evlerin, araçların ve dükkanların ciddi şekilde hasar gördüğünü bildirdi. Kfer Hatta'daki bir bölgede patlamayan bir füze nedeniyle de yolun trafiğe kapandığı belirtildi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu bölgelerde 10 hava saldırısı düzenlediğini ifade ederek, El-Manara'da hedef alınan evin, 2024 yılında İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Şerhebil el-Seyid'e ait olduğunu belirtti.

Bu bölgelerdeki belirli binaların Hamas ve Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia eden İsrail ordusu binalarda yaşayanların evleri boşaltmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın "tehditlerini" gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor.