Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Netanyahu'nun müzakere talebine rağmen Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırıların süreceğini açıkladı. Zamir, 'İsrail ordusu savaş durumunda' dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen, Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Zamir, Başbakan Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Bu bölgede ( Lübnan'da Hizbullah'a karşı) savaşmaya devam edeceğiz. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız." dedi.

İran ile ateşkeste olduklarını söyleyen Zamir, bununla birlikte "Tahran ile her an savaşmaya geri dönebileceklerini" öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

