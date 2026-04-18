İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bir askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde geçici ateşkesi ihlal ederek bir yedek askerini kaybetti ve 3 asker yaralandı. Olay, Hizbullah'ın yerleştirdiği iddia edilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu gerçekleşti.

Cuma günü gerçekleşen olayda yaralanan 3 İsrail askerinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 14'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, düzenlediği saldırılarla 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
