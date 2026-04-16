Haaretz: "İsrail ordusu, Lübnan'da bu akşam yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yapıyor"

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etti. Üst düzey komutanların, birliklere ateşkes için talimat verdikleri belirtiliyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19: 00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu üst düzey komutanları, Lübnan'ın güneyini işgal eden birliklere ateşkes için hazırlanmaları yönünde talimat verdi.

İsrail ordusu yetkilileri, birliklerin bu akşam 19: 00 ile gece yarısı arasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Öte yandan adını açıklamak istemeyen Lübnanlı üst düzey kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bu akşam ateşkes ilan edeceğine dair kendilerine henüz herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda