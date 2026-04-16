Haaretz: "İsrail ordusu, Lübnan'da bu akşam yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yapıyor"

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19: 00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu üst düzey komutanları, Lübnan'ın güneyini işgal eden birliklere ateşkes için hazırlanmaları yönünde talimat verdi.

İsrail ordusu yetkilileri, birliklerin bu akşam 19: 00 ile gece yarısı arasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını ileri sürdü.