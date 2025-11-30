Haberler

İsrail Ordusu, Lübnan'a Saldırıları Yoğunlaştırma Planı Sunmuş

Güncelleme:
İsrail'de yayın yapan Kanal 13, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları artırmak için hükümete bir plan sunduğunu duyurdu. Plan, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda saldırıların yoğunlaştırılmasını içeriyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek hedef aldığı Lübnan'a saldırıların yoğunlaştırılması ve genişletilmesine ilişkin planı hükümete sunduğunu aktardı.

Kanal 13'ün haberine göre, ordu komuta kademesinin Tel Aviv yönetimine sunduğu planın "Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ilerleme kaydedilmemesi halinde Lübnan'a saldırıların yoğunlaştırılması seçeneğini" içeriyor.

İsrail ordu kurmaylarının söz konusu planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sayıda bakan ve güvenlik yetkilisinin katılımıyla gerçekleşen özel bir toplantıda sunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'in ABD aracılığıyla Beyrut yönetimine, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması halinde ateşkese rağmen sürdürdükleri saldırıları genişletecekleri tehdidini içeren güçlü bir mesaj ilettiği iddia edildi.

İsrail'in "sert mesajının" ardından Lübnan ordusunun gazetecilere silahsızlandırma çabalarını ortaya koymak amacıyla Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünellerde basın turu yaptırdığı savunuldu.

Yerel basında daha önce İsrail ordusunda Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma konusunda yetersiz kalacağı görüşünün hakim olduğu şeklinde haberlere yer verilmişti.

Varılan ateşkese rağmen sınır bölgesindeki bazı noktalarda işgalini sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

