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İsrail ordusu Kuneytra kırsalında köylere baskın düzenledi, boş arazilere atış yaptı

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İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki köylere baskın düzenlediği, boş arazilere top atışı yaptığı ve Ayn Zivan'da evlerde arama yapıldığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı ve maddi hasar olmazken, Şam yönetimi İsrail'in 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında yer alan yerleşim yerlerine baskınlar düzenlediği ve boş arazilere taciz atışları yaptığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalında bulunan es-Samedaniyye, Ayn Zivan, Cıbata el-Haşab, Tel Kurum ile Cebe köylerinde baskınlar gerçekleştirdi. Ayn Zivan köyünde ise 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı.

İsrail ordusuna ait tanklardan, Samedaniyye köyündeki boş arazilere top atışı gerçekleştirilirken, saldırılarda maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ile Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlarla ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yineleyen Şam yönetimi, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA
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