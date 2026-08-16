Haberler

İsrail Kuneytra'da Evlere Baskın Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Rafid köyünde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptı. Bu, Esed rejiminin düşüşünden sonra işgal edilen bölgelerdeki askeri faaliyetlerin bir parçası olarak kaydedildi.

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Rafid köyünde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın güneyindeki Rafid beldesine girdi.

Ordu mensupları daha sonra birkaç eve baskın düzenleyerek arama yaptı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

Yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Gözyaşları hüzünden değil sevinçten! Ekiplere sımsıkı sarıldı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız