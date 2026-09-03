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İsrail'den Batı Şeria'ya Baskınlar ve Su Hatlarına Saldırı

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- Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Tubas'ta su hatlarını tahrip etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli noktalarında baskınlar düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram ile kuzeydoğusundaki Anata beldelerine baskın düzenlediği, olaylarda yaralanma ya da gözaltı yaşanmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine de baskın düzenleyerek caddelerde ve bazı mahallelerde devriye gezdi.

Su hatlarına defalarca saldırı düzenlendi

Tubas kentinin doğusunda yer alan Kuzey Yirza topluluğuna da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Bölgedeki Filistinlilere su sağlayan hatların tahrip edilmesi sonucu topluluğa su verilemedi.

Kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son birkaç hafta içinde söz konusu su hatlarına defalarca saldırıda bulunduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail ordusunun sık sık ev aramaları ve gözaltılarla sonuçlanan günlük baskınlarına ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: AA
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