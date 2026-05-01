İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 5'i çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 5'i çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyinde yabani bitki toplayan 5 çocuğu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kışkırtmasının ardından gözaltına aldı.

Çocukların bilinmeyen bir yere götürüldüğü, durumlarına ilişkin henüz bilgi bulunmadığı aktarıldı.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah kentinin doğusundaki Burka köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri, buradan gözaltına aldıkları 5 gencin fotoğraflarını paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesi ile Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Felah beldesine de baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok