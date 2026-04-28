İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 günde 140 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs'ün kuzeyi ile El Halil'in güney beldelerinde yoğunlaşan baskınlarda gözaltına alınanların çoğu sahada tabi tutuldukları sorgudan sonra serbest bırakıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dahil, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde son iki günde gerçekleştirdiği baskınlarda yaklaşık 140 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi ve salı günü Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri Kudüs'ün kuzeyindeki Ram ve Kefr Akab beldeleri ile Kalandiya Mülteci Kampı'nın yanı sıra El Halil'in Zahiriya beldesinde uzun saatler süren baskınlar düzenledi.

Baskınlarda bölgedeki evler arandı, yaklaşık 140 Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerleri gözaltına aldığı Filistinlileri, açık alanda sorguladı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu saha sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Esirler Cemiyeti, açık alanda gerçekleştirilen soruşturmanın Filistin toplumunun çeşitli kesimlerini hedef alan "toplu cezalandırma politikası"nın bir parçası olduğunu; İsrail ordusunun baskınlar sırasında kullandığı en belirgin yöntemlerden biri haline geldiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlara fiziksel saldırı, Filistinlilerin tehdit edilmesi, mülklerin tahrip edilmesi, para ve araçlara el konulması ve altyapıya zarar verilmesi dahil çok sayıda ihlalin eşlik ettiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail askerlerinin bazı tutukluları canlı kalkan olarak kullandığı, aile üyelerini baskı aracı olarak gözaltına aldığı ve "Filistin toprakları üzerindeki kontrolü genişletmeyi amaçlayan politikalar" kapsamında evlerin yıkıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
