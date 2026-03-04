İsrail Savunma Bakanı Katz: "Hamaney'in Halefi de Ortadan Kaldırılacak; Adının Ne Olduğu ya da Nerede Saklandığı Önemli Değil"

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Ordusu'nun, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir kişiyi de "hedef alacağını" açıklayarak, "Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil" dedi.

Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran terörist rejimi tarafından İsrail'i yok etme, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanan herhangi bir lider, kesin bir şekilde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil."

Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve ben, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), 'Harrier'ın Kükremesi' Operasyonunun hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu görevi yerine getirmek için tüm imkanlarla hazırlık yapmaları ve harekete geçmeleri talimatını verdik. Rejimin yeteneklerini ezmek ve İran halkının onu devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla, Amerikalı ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA