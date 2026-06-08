İsrail ordusu: İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenledik

İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun İran hava savunma sistemlerine "büyük bir saldırı" düzenlediği belirtildi.

Çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordu radyosunun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.