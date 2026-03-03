Haberler

İsrail Ordusu, İran'ın Tahran'ına Yeni Saldırı Dalgası Başlattı

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin artmasına ve olası askeri çatışmaların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. İsrail'in bu hamlesi, İran'ın nükleer programı ve ülkedeki askeri faaliyetler hakkında süregelen endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
