İsrail ordusu: Tahran'da İran'ın altyapısına yönelik hava saldırısı dalgasını tamamladık

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da altyapı tesislerine yönelik hava saldırısının tamamlandığını duyurdu. Saldırılar sırasında birçok üst düzey İranlı yetkilinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da altyapı tesislerini hedef aldığı hava saldırısı dalgasını tamamladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın altyapısının hedef alındığı saldırılarının yoğunlaşarak sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İran'ın altyapı tesislerinin hedef alındığı saldırılara ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

?ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
