Haberler

İsrail, Hizbullah İHA'larına karşı koruyucu ağ tedarik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarına (İHA) karşı askeri araçlar ve yerleşkeler için koruyucu ağ tedarik ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarına (İHA) karşı askeri araçlar ve yerleşkeler için koruyucu ağ tedarik ettiğini açıkladı.

Hizbullah'ın fiber optik kablolu kamikaze İHA'ları Lübnan'da konuşlu İsrail birliklerine saldırılarda etkili biçimde kullanmaya başlamasının ardından İsrail ordusu yeni tedbirler bulma arayışına girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, fiberoptik kamikaze İHA'lara karşı 158 bin metrekarelik koruyucu ağ tedarik edildiği bildirildi.

Tedarik edilen koruyucu ağların 20 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte olduğuna işaret edilen açıklamada, fiberoptik kamikaze İHA'lara karşı 188 bin metrekarelik ağ daha satın alınacağı aktarıldı.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan fotoğraflarda koruyucu ağların askeri araçlar ve yerleşkelere yerleştirildiği görülürken, yeni uygulamanın İHA'larla test edildiği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yakın "Israel Hayom" gazetesine 9 Mayıs'ta konuşan isimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, İsrail ordusunun Hizbullah İHA'ları karşısında etkisiz kaldığını itiraf etmişlerdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı