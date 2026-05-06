Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki İHA saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerinin ağır yaralandığını açıkladı. Yaralı asker hastaneye kaldırıldı. Lübnan'daki İsrail hava saldırılarında can kaybı 2 bini aştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
