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İsrail Ordusu Han Yunus'taki Nasır Hastanesini Hedef Aldı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni füzelerle vurdu. Saldırı sonucu hastanede yangın çıktı ve birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini hedef aldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin ikinci katını füzelerle hedef aldı.

Saldırı sebebiyle hastanede yangın çıktı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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