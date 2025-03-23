İsrail Ordusu Han Yunus'taki Nasır Hastanesini Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini hedef aldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin ikinci katını füzelerle hedef aldı.

Saldırı sebebiyle hastanede yangın çıktı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.