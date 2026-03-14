İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında bir polis hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir polis karakoluna düzenlediği hava saldırısında bir polis memurunun hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un batısında bulunan polis karakolunu hedef aldı.

Saldırıda bir polis memurunun yaşamını yitirdiği, olayda yaralananların da bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 651 kişi hayatını kaybederken, 1741 kişi yaralandı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
