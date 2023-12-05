Üye Girişi
Haberler

İsrail Ordusu Han Yunus'a Girdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a girdiğini iddia etti. Filistin direniş hareketi Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Han Yunus'a girdiğini" iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş hareketi Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayan ve Gazze'nin kuzey bölgesinde işgale girişen ordu birliklerinin, dün geceden itibaren güney bölgesindeki en büyük kent olan Han Yunus'a da girdiği öne sürüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, "Cibaliya'nın kalbindeyiz, Şucaiye'nin kalbindeyiz ve dün geceden itibaren de Han Yunus'un kalbinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, bugünün, kara harekatına başlanmasından bu yana, hava ve kara saldırıları ile birlikte "en şiddetli çatışmaların yaşandığı gün" olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun saldırılarına devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus'a girdiğine ilişkin Filistin direniş grupları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title