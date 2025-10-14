Haberler

İsrail Ordusu, Hamas'tan 4 İsrailli Esirin Cesedini Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Hamas'tan 4 İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. Kızılhaç heyeti, belirlenen buluşma noktasında cesetleri teslim aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Hamas'ın İsrailli 4 esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin Gazze'nin güneyinde belirlenen buluşma noktasına giderek 4 İsrailli esirin naaşını teslim aldığı, cesetlerin İsrail ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli adımları atması gerektiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'de kalan 24 İsrailli esirin cesetlerinden bazılarının bu akşam saatlerinde teslim edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
