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İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'nde Takviye Yapıyor

İsrail Ordusu, Golan Tepeleri'nde Takviye Yapıyor
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İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını açıkladı. Ordunun hava ve kara kuvvetleri bölgede konuşlandırıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerden dolayı Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara kuvvetlerine takviye yapıldığı belirtildi.

İsrail birliklerinin Suriye sınırı boyunca konuşlandırıldığı ve bölgedeki gelişmeleri takip ettiği ifade edildi.

Öte yandan yerel basında yayımlanan haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere yarın ve 8 Aralık Pazar akşamı toplanacağı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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