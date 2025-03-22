İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Ummu Nasr beldelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri ve insansız hava araçlarının (İHA) düzenlediği saldırılar sonucu ölen 5 Filistinlinin cenazesi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Yerel kaynaklar da İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını hedef aldığını aktardı.

Gün içinde de İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki evleri ve tarım arazilerini yoğun şekilde bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk, 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 49 bin 747 Filistinli öldü, 113 bin 213 kişi yaralandı.