İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini kuşatma altında tutuyor

İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde hastaneleri kuşatma altında tuttuğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin çevresini kuşattı.

Hastane fosfor bombaları ve gaz bombaları ile hedef alınırken, kardiyoloji ile yoğun bakım ünitelerini bombalandı.

Çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet veren 10 binadan oluşan hastanenin 2 binasında büyük hasar meydana geldi.

İsrail askerlerinin, Şifa Hastanesi'nin batısına birkaç metre uzaklıkta olduğu ve doğusuna doğru da ilerlemeye çalıştığı, Filistinli silahlı gruplar ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı aktarıldı.

Şifa Hastanesi'nde kuvözlerin hizmet dışı kalması nedeniyle doktorların prematüre doğan 30 bebeği uygun sıcaklığı sağlamak için tek bir odada topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail güçleri, Nasr Caddesi'ndeki Rantisi Hastanesi ile Rantisi Çocuk Hastanesi'nin çevresini kuşatmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu, Tel el-Heva Mahallesi'nde ise Kudüs Hastanesi'nin birkaç metre yakınına kadar ilerledi.

Nasr Mahallesi'ndeki Mehdi Doğum Hastanesi çevresi ile Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresinin de yoğun bombardıman altında olduğu aktarıldı.

Şifa Hastanesi'nde 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede

Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü, Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Zakut, "Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede." ifadelerini kullanmıştı.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında." demişti.

Zakut, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nin de zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktarmıştı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep etmişti.