İsrail Ordusu, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne Saldırılara Başladı

İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı aldığı Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, daha önce Gazze Şeridi'ni kuzey güney olarak ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda konuşlu 99. Tümen'in, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne saldırılar düzenlemeye başladığı belirtildi.

İsrail saldırılarıyla çok kez yerinden edilmiş 1 milyon civarında Filistinlinin bulunduğu Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne saldırıların 99'uncu Tümen komutasındaki Nahal Tugayı ve 7'inci Tugay'a bağlı birlikler tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarda, birliklerin "patlayıcı cihazları tespit etmek ve yer üstünde ve altında askeri altyapıyı yok etmek için çalıştığı" iddia edildi.

Zeytun Mahallesi'nde son birkaç gündür geniş çaplı yıkım yürüten İsrail ordusu, bölgede onlarca evi hedef aldı ve binlerce Filistinliyi bir kez daha yerinde etti veya öldürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgali planını "ana hatlarıyla" 13 Ağustos'ta onayladığı bildirilmişti.

Ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya gelen Zamir'in, toplantıda 12 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıları da ele aldığı ifade edilmişti.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.