İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinli 5 sivili serbest bıraktı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında alıkonulan 5 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlarla bölgeye ulaştı.

Filistinli vatandaşlar, sağlık taraması için Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

ICRC'den yapılan açıklamada da Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınan 5 Filistinlinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ICRC ekiplerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlileri ziyaret edemediği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
