İsrail Ordusu Gazze'deki Hastanelere Yönelik Saldırılarında Üç Jeneratörü Daha Vurdu

İsrail Ordusu Gazze'deki Hastanelere Yönelik Saldırılarında Üç Jeneratörü Daha Vurdu
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüksek kapasiteli 3 jeneratörü bombaladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, yedek parça eksikliği nedeniyle jeneratörlerin bakımının yapılamadığını ve hastanelerde hayati risklerin bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüksek kapasiteli 3 jeneratörü daha bombaladığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çok sayıda elektrik jeneratörünü imha eden İsrail güçleri son olarak 3 adet yüksek kapasiteli jeneratörü daha bombaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in bakım ve onarım için gerekli yedek parça girişini engellediğine işaret edilerek, elektrik olmadan çalışamayan hayati öneme sahip bölümlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeler konusunda uyarı yapıldı.

"Hastanelerdeki bazı jeneratörler bir buçuk yıldan fazla süredir çalışır durumda ancak yedek parça eksikliği nedeniyle bakımları yapılamıyor, birçoğunun devre dışı kalma riski var." denilen açıklamada, ameliyathanelerin, yoğun bakım ünitelerinin ve acil servislerin elektrik olmadan faaliyet göstermeye devam edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, jeneratörler için gerekli yedek parçaların ivedilikle temin edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'deki sağlık altyapısını sistematik şekilde hedef alarak çoğunu hizmet dışı bıraktı. Bu durum, binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye attı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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