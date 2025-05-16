İsrail Ordusu Gazze'deki Hastanelere Bombardıman Düzenliyor

İsrail Ordusu Gazze'deki Hastanelere Bombardıman Düzenliyor
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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresine yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Şarapnel parçaları hastaların odalarına kadar ulaştı. Saldırılar, ABD Başkanı Trump'ın bölge ziyaretine denk geldi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinin çevresini şiddetli bir şekilde bombaladığı ve şarapnel parçalarının hastaların odalarına kadar ulaştığı belirtildi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgeye yaptığı ziyaretle eş zamanlı olarak Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu artırdı.

Son 4 gündür yoğunlaşan bu saldırılar kapsamında El-Avde Hastanesinin çevresindeki bir ev bombalandı.

Hastane idaresinden yapılan açıklamada, şiddetli bombardımanın etkisiyle şarapnel parçalarının, hastaların odalarına ulaştığı belirtildi. Saldırıda hastanenin zarar görüp görmediğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in doğrudan hava saldırılarında hedef alınan, yıkılan, yakılan veya zorla hizmet dışı bırakılan hastanelerin sayısının 38'e ulaştığı, ayrıca devam eden saldırılardan etkilenen onlarca sağlık merkezi bulunduğu belirtilmişti.

Trump, 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etmişti. Trump'ın Orta Doğu turu sürerken İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarda 300'ün üzerinde Filistinli öldü.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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