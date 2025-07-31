İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Almaya Çalışan Filistinlileri Hedef Alıyor

İsrail ordusu, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze'de yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

AA kameramanı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım alabilmek için toplanan Filistinlilere yönelik saldırılarını görüntüledi.

En az 5 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki saldırılar sırasında çekilen görüntülerde, gazetecilerin de birbirilerini uyardığı, İsrail askerlerinin gazeteciler dahil herkesi hedef aldığı görülüyor.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail bombardımanı ve ablukasının neden olduğu açlık felaketinden etkilenen binlerce insanın toplandığı bölgede, İsrail askerlerinin otomatik silahlarla sürekli ateş açtığı, yardım almaya çalışan Filistinli gençlerin birbirlerini uyardıkları dikkati çekiyor.

Filistinli 57 yaşındaki bir baba, İsrail saldırılarında yetişkin oğullarını kaybettiğini ve geriye kalan 2 küçük çocuğa yiyecek götürmek için tüm tehlikelere rağmen yardım almaya geldiğini söyledi.

Adını açıklamak istemeyen Filistinli bir anne ise 8 kişilik bir aile olduklarını ve yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklarına yiyecek götürmek için buraya geldiğini dile getirdi.

Çocuklarına yiyecek götürmek için geldikleri bu noktalarda canlarından olabileceklerini vurgulayan Filistinli anne, Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların çoğunun yağmalandıktan sonra yüksek fiyatlardan satılmaya çalışıldığını ifade etti.

Eşini yardım almak için gönderdiğinde çocuklarının yetim kalabileceği korkusu yaşadığını söyleyen Filistinli anne, hayatlarını tehlikeye atmadan insani yardımlara ulaşabilmek istediklerini vurguladı.

- Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.