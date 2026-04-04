İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Salahaddin Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Salahaddin Caddesi'nde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, biri ağır 3 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, ateşkesten bu yana Gazze'de 715 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti, 1968 kişi de yaralandı.