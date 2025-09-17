Haberler

İsrail Ordusu Gazze'de Kara Operasyonuna Başladı

İsrail Ordusu Gazze'de Kara Operasyonuna Başladı
Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de gece saatlerinde geniş çaplı bir kara operasyonu başlattı. Yerel yetkililere göre, yoğun saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

KUDÜS, 17 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusu salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'de gece saatlerinde "geniş çaplı bir kara operasyonu" başlattığını bildirdi.

Yerel yetkililer, bölgenin en büyük kentsel merkezinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu yoğun saldırılar yaşandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
